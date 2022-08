Untersetzer flechten Topfuntersetzer aus alten T-Shirts oder Socken selber machen

Sie brauchen für die Untersetzer:

Nun das jeweils leicht schräg an jedem Streifen einschneiden: Setzen Sie dabei an der Unterkante rechts von der Naht an und schneiden schräg nach links oben bis zum Einschnitt des darüberliegenden Streifens. So verfahren bis ein langer Stoffstreifen entstanden ist.

Topfuntersetzer aus Socken weben

Für unseren Webrahmen zuerst auf die Holzplatte mit Bleistift ein 15 mal 15 cm großes Quadrat anzeichnen. An jeder der vier Seiten in 1,5 cm Abstand Markierungen anzeichnen - in jede dieser Markierungen jeweils einen Nagel einschlagen, so dass am Ende je Seite neun Nägel eingeschlagen sind. Dabei lassen Sie die Ecken frei - in die Ecken des aufgezeichneten Quadrats kommt kein Nagel.