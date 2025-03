Unterschied Garnele und Scampi Was ist der Unterschied zwischen Garnelen, Shrimps, Scampi und Krabben

Die Vielfalt der Meeresfrüchte in der Fischtheke im Supermarkt umfasst Delikatessen wie Scampi, Garnelen und Nordseekrabben. Die Deutschen essen immerhin 13,4 Kilo pro Person und Jahr, so die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Stand für 2023). Aber was liegt da eigentlich auf Ihrem Teller und worin unterscheiden sich Scampi, Garnele und Co.?

Scampi

Scampi, auch Kaisergranat genannt, gehören zur Familie der Langusten und sind eng mit dem Hummer verwandt. Sie besitzen einen schlanken, lang gezogenen Körper und markante Scheren (siehe Bild oben). Mit ihrem zarten und leicht süßlichen Geschmack eignen sich Scampi hervorragend für feine Gerichte wie Pasta, gegrillte Scampi oder Scampi in Knoblauchbutter. Aufgrund ihrer aufwendigeren Fangmethoden sind Scampi meist hochpreisiger und in der gehobenen Gastronomie sehr geschätzt.

Garnelen

Nordseekrabben

Nordseekrabben, auch bekannt als "Granat", zählen zu den kleinsten Garnelenarten und leben überwiegend in den flachen Gewässern der Nordsee - daher ihr Name. Mit ihrer bräunlich-roten Färbung und ihrem intensiven Geschmack sind sie eine echte Spezialität für Fischliebhaber. Sie werden meist in der Nordsee gefangen und größtenteils von Hand gepult, was ihre Verarbeitung besonders zeitintensiv macht. Serviert auf einem frischen Brötchen, in Eierspeisen oder als Ergänzung zu Salaten, bieten Nordseekrabben einen unverwechselbaren Genuss.