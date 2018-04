Unfall bei Schonungen Weinbergsschlepper rutscht Hang hinab und stürzt auf Staatsstraße

Bei Schonungen ist am Mittwoch ein Winzer verunglückt. Er war mit seinem Weinbergsschlepper den Hang hinab gerutscht und auf die Staatsstraße 2447 gestürzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der Winzer am späten Nachmittag in den Weinbergen oberhalb der Staatsstraße zwischen Mainberg und Schonungen unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen geriet. Der Schlepper landete kopfüber auf der Staatsstraße. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus der verunglückten Maschine lief Öl und Diesel auf die Fahrbahn. Die Staatsstraße war im Rahmen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 19 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.