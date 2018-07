Unfall in Nürnberg Neunjährige wird von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Montagnachmittag hat sich in Nürnberg in der Fürther Straße auf Höhe des Justizpalastes ein tragischer Unfall ereignet. Dabei wurde ein neunjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt.

Von: Anja Bühling