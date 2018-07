BRK versorgt Wartende Unfall auf der A93 bei Selb: Rückstau bei großer Hitze

Nach einem Unfall mit einem LKW ist die A93 bei Selb gesperrt. Ein Lkw ist in ein Baustellenfahrzeug gefahren und hat seine Ladung verloren. Stahlplatten verteilten sich auf der Fahrbahn. Das BRK versorgt die Fahrer, die im Stau stehen und die Dauer der Sperre abwarten müssen, mit Getränken.

Auf der A93 bei Selb im Landkreis Hof ist am Vormittag ein Lkw-Fahrer auf Höhe des Weißenbacher Tunnels auf einen Warnleitanhänger aufgefahren. Die Folge: Die auf dem Lastwagen befestigten Stahlplatten lösten sich und verteilten sich auf der Autobahn. Durch den Aufprall wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Stau und Hitze

Die A93 musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Norden gesperrt werden. Sie dauern nach wie vor an und gestalten sich problematisch, da die Rettungskräfte nur mühsam durch den sich gebildeten Stau an der engen Strecke vorbeikommen. Der Rückstau zieht sich mittlerweile bis zum fünf Kilometer entferntem Thiersheim. Die Hitze macht den Wartendem im Stau zu schaffen, mittlerweile ist auch das BRK vor Ort und verpflegt die Menschen mit Getränken.