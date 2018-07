Stadtgebiet Landshut Unbekannter fordert mehrere Kinder auf, mitzukommen

Auf dem Schulweg hat ein unbekannter Mann in Landshut gleich mehrere Kinder verdächtig angesprochen und sie aufgefordert, mit ihm mitzukommen. Ungewöhnlich: Die Vorfälle passierten nicht in der Nähe der Grundschule, sondern an unterschiedlichen Stellen.

In Landshut sind mehrere Kinder auf dem Schulweg verdächtig von einem Mann angesprochen worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich immer um den selben Täter handelt. Alle Kinder gehen in die Grundschule St. Nikola.

Vorfälle an unterschiedlichen Orten

Die Vorfälle ereigneten sich nicht in unmittelbarer Nähe der Schule sondern an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet: In der Bahnhofsunterführung, beim Gelände vom Arbeitsamt und am Johann-Weiß-Weg. Der Unbekannte sprach zwei Mädchen und einen Buben an und forderte sie auf, "mitzukommen". Dabei griff er sie an die Schulter oder am Schulranzen. Die Kinder setzten ihren Weg aber fort. Zu weiteren Kontaktaufnahmen kam es nicht.

Beschreibung des Unbekannten

Jetzt sucht die Polizei nach dem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit Drei-Tage-Bart und braunem Fahrrad. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, sprach deutsch ohne Dialekt und hatte dunkle, zur Seite gegelte Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose, er trug eine Sonnenbrille.

Polizei gibt Verhaltenshinweise

In dem Zusammenhang veröffentlichte die Polizei Verhaltenshinweise für einen sicheren Schulweg, die Eltern mit ihren Kindern besprechen sollten. Demnach sollen die Kinder Mut haben, laut und deutlich "Nein" zu sagen und gegebenenfalls sogar durch Schreien auf sich aufmerksam zu machen, versuchen wegzulaufen oder sogar Passanten um Hilfe bitten. Kinder sollten nicht alleine zur Schule gehen und verdächtige Personen oder Auffälligkeiten sofort melden.

Wichtig sind für die Polizei eine gute Personenbeschreibung sowie ein Autokennzeichen. Adressaufkleber und -anhänger sollten laut Polizei nicht sichtbar am Schulranzen getragen werden. Eltern werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen umgehend an die Schulleitung und an die Polizei zu melden.