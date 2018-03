Großfahndung in Deggendorf Unbekannter besprüht Passanten mit Pfefferspray

Ein Unbekannter hat in Deggendorf Passanten mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei meldet, gibt es sieben verletzte Personen, darunter auch ein Säugling.

In Deggendorf hat ein Unbekannter am Vormittag Passanten offenbar mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sieben Personen verletzt, darunter ein Säugling.

Die Fahndung nach dem Täter läuft aktuell auf Hochtouren, so die Polizei. Auch ein Diensthund ist im Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Ein Teil der Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, andere begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Die genaue Zahl der Verletzten sei aber noch schwer abzuschätzen, so der Sprecher weiter. Bei den Verletzungen handelt es sich in erster Linie um Augenverletzungen oder –Reizungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können.