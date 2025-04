Ultra Processed Food Stark verarbeitete Lebensmittel – 5 Tipps für einen gesünderen Einkauf

Man liest und hört immer wieder – stark verarbeitete Lebensmittel seien sehr ungesund und machten auf Dauer übergewichtig und krank. Wir essen mittlerweile sehr viel sogenanntes "Ultra Processed Food" oder UPF: Bereits seit Anfang der 2000-er Jahre stammt rund die Hälfte der Energiemenge, die wir täglich essen, aus stark verarbeiteten Lebensmitteln. Das wurde in der Nationalen Verzehrstudie II festgestellt. Doch welche Produkte aus Supermarkt oder Discounter sind gemeint? Sind sie tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf und warum? Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin der Verbraucherzentrale Bayern, hat sich für uns diese speziellen Produkte angesehen.

Ultra Processed Food – was ist das?

Unter ultraverarbeiteten Lebensmitteln oder Ultra Processed Food (UPF) versteht man Lebensmittel, die zahlreiche industrielle Verarbeitungsprozesse durchlaufen haben. Oft enthalten sie große Mengen an Zusatzstoffen, Aromen, Emulgatoren, Konservierungsmitteln und zu viel Zucker, Salz oder Fett.

Stark verarbeitete Lebensmittel – gehört Müsli dazu? Schmelzkäse?

Ultra verarbeitete Lebensmittel – Liste

Verarbeitete Lebensmittel ungesund

Dass stark verarbeitete Lebensmittel ungesund sind, weiß man mittlerweile. Aber was macht sie denn so schädlich? Daniela Krehl sagt dazu: "Hochverarbeitete Lebensmittel sind oft kalorienreich, enthalten viel Salz, Zucker und Zusatzstoffe, während wichtige Nährstoffe bei der Verarbeitung verloren gehen. Dadurch haben sie eine hohe Energiedichte, aber einen geringen Nährwert."

Gibt es auch "gutes" UPF?

Wenige Lebensmittel, die stark verarbeitet sind, werden dennoch als "ernährungsphysiologisch vorteilhaft" eingestuft. Das sind Tofu und Tempeh, hochwertige Pflanzenmilch wie zum Beispiel ungesüßte Mandel-/Hafermilch, Vollkornbrot ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel, tiefgekühltes Gemüse und Obst ohne Zuckerzusatz, Hülsenfrüchte in Dosen oder im Glas.

Stark verarbeitete Lebensmittel meiden

Haben Sie eine Frage zu gesunder Ernährung oder zur Zutatenliste von Lebensmitteln? Stellen Sie sie uns gerne via Sprachnachricht unter +49 151 19589000 und wir suchen die Antwort für Sie.

Ob "Alpenmilch" oder direkt vom "Bergbauern" - wann darf Kuhmilch so genannt werden und wie erkennen wir, ob wirklich Milch von glücklichen Almkühen drin ist? In unserem Besser Leben Podcast hören Sie, welche Milch man mit gutem Gewissen kaufen kann. Unseren Nachhaltigkeits-Podcast können Sie in der ARD Audiothek kostenlos downloaden und abonnieren: