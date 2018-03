Polizei hofft auf Zeugenhinweise Überfall auf Aschaffenburger Juwelier – 8.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am 12. März in der Aschaffenburger Fußgängerzone fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Für Hinweise wurde jetzt eine Belohnung in Höhe von 8.000 Euro ausgesetzt. Bei dem Überfall war Schmuck im Wert von einigen hunderttausend Euro geraubt worden.