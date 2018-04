Teure Würstl Trotz Waldbrandgefahr grillen Männer am Hochlerch

Zahlreiche besorgte Bürger haben sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sie am Hochlerch im Hochgerngebiet einen leichten Feuerschein und Rauch bemerkt hatten. Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr rückten die Bergwacht und die Freiwillige Feuerwehr Marquartstein zur Suche nach dem möglichen Feuer aus.

Griller wollten Suchmannschaften entkommen

Erst kurz vor 23 Uhr fanden die Einsatzkräfte die inzwischen abgelöschte Feuerstelle. Zwei 19-Jährige vom Ammersee, ehemalige Schüler aus Marquartstein, hatten das Feuer entzündet, um Würstl zu grillen. Die beiden löschten laut Polizei ihr Grillfeuer, nachdem sie die näher kommenden Suchmanschaften bemerkt hatten.

Auch Rauchen von Zigaretten im Wald verboten

Die beiden wurden von der Bergwacht ins Tal gebracht und dort der Polizei übergeben. Neben den erheblichen Kosten für den Rettungseinsatz erwartet die beiden eine Anzeige nach dem Bayerischen Waldgesetz, nach dem es verboten ist, im Wald und 100 Meter im Umkreis ein Feuer anzuzünden. Selbst das Rauchen ist nach diesem Gesetz im Wald in der Zeit von 1. März bis 31. Oktober verboten.

Tütensee: Polizei sucht jugendlichen Zeugen

Auch vom Ufer des Tüttensees bei Grabenstätt wurde der Polizei gegen 19 Uhr ein Feuer, das außer Kontrolle geraten war, gemeldet. Jetzt werden Zeugen, vor allem ein etwa 14-Jähriger gesucht, der auf einem silbernen Rad unterwegs war. Er hielt sich zur Tatzeit im nordöstlichen Uferbereich auf. Die Polizei hofft, dass der Jugendliche sachdienliche Hinweise geben kann.

Waldbrandgefahr teilweise bei 4 von 5

Am Sonntag ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns auf die Gefahrenstufe 3 gestiegen, am Alpenrand sogar auf 4 von 5. Auch mit den Regenschauern, die in der Nacht zum Dienstag erwartet werden, werde sich das Risiko wohl kaum verringern, warnt der Deutsche Wetterdienst.