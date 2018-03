Ermittlungserfolg Toter Trucker auf A9: Drei Männer festgenommen

Festnahmen im rätselhaften Fall um einen toten Fernfahrer auf den Autobahnparkplatz Brunn an der A9. Die Ermittler gehen aktuell von einem Streit unter mehreren Lkw-Fahrern aus, erfuhr der BR von der Staatsanwaltschaft in Nürnberg.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Truckers auf einem Rastplatz an der Autobahn 9 bei Nürnberg hat die Polizei drei verdächtige Lasterfahrer festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, war es vor der Tat vermutlich zu einem Streit zwischen mehreren Fernfahrern gekommen.

Der Haftrichter werde noch heute über die Haftanträge entscheiden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Antje Gabriels-Gorsolke, dem Bayerischen Rundfunk. Auch das Ergebnis der Obduktion des Getöteten werde im Laufe des Tages erwartet.

Der Lkw-Fahrer war am Sonntag tot neben seinem Laster auf dem Parkplatz Brunn gefunden worden. In einem anderen Lkw fanden Beamten einen schwer verletzten 36-Jährigen. Beide Lkw-Fahrer hatten schwere Kopfverletzungen. Über den Gesundheitszustand des zweiten Mannes wollte sich Gabriels-Gorsolke nicht äußern.

Trucker unterwegs für polnische Spedition

Nach Auskunft der Polizei waren der 36-Jährige so wie der später verstorbene Kollege für eine polnische Spedition unterwegs. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach hatte die Ermittlungen übernommen. Eine Gerichtsmedizinerin und ein Staatsanwalt nahmen den Tatort am Sonntag in Augenschein.

Der Staatsanwalt ordnete die Obduktion des Toten an. Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen des Parkplatzes. Mögliche Zeugen der Tat wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.