Vermisstenfall geklärt Toter in Lohr am Main identifiziert

Bei dem Toten handelt es sich um einen seit dem 29. Juni 2018 gesuchten 72-Jährigen Senior aus Lohr am Main. Zeugen hatten am vergangenen Mittwoch (11.07.2018) in einer dicht bewachsenen Böschung in der Heinz-Paulisch-Straße eine tote Person gefunden und die Polizei informiert.

Keinen Verdacht auf Straftat oder Zugunfall

Seit der Obduktion am Montagvormittag (16.07.2018) herrscht Gewissheit, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten Senior handelt. Hinweise auf eine Straftat gebe es laut Polizei aber nicht. Ein Zusammenprall mit einem Zug werde ebenfalls ausgeschlossen.

Keine Fahnung mehr

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 72-Jährigen wird damit beendet. Die Polizei bittet, ab sofort von einer Namensnennung und der Veröffentlichung des Fotos der Person abzusehen.