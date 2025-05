Toleranz Blitzer So viel wird abgezogen, wenn wir geblitzt wurden

Wie genau sind Blitzer?

Bei jeder Technik kann es zu Fehlern kommen, auch bei Radarfallen oder mobilen Blitzern. Diese möglichen Ungenauigkeiten bei der Messung sollen auch im Straßenverkehr nicht zum Nachteil der Verkehrsteilnehmenden werden, sagt Alexander Schnaars, Unternehmenssprecher des ADAC. "Blitzer können unterschiedlich eingestellt sein, werden jedoch auch immer präziser", so Schnaars.

Wie hoch ist die Blitzer-Toleranz?

Wie viele Kilometer pro Stunde von der geblitzten Geschwindigkeit abgezogen werden, hängt zunächst von der Geschwindigkeit und Messart ab. Ein Toleranzabzug gilt in Deutschland bei jeder Geschwindigkeit:

Gibt es eine Toleranz bei mobiler Überwachung?

Welche Rolle spielt der Tacho?

Neben der Blitzer-Toleranz kann die Tacho-Toleranz in Betracht gezogen werden. Allerdings ist auch diese so gering, dass man sie als Autofahrer kaum bewusst ausgleichen kann, sagt Schnaars vom ADAC.

"Die 5 bis 6 km/h, die Autofahrer oftmals über der Höchstgeschwindigkeit fahren, sollen die Blitzer-Toleranz mit der Tacho-Toleranz addieren – das kann im Einzelfall zwar funktionieren. Vor einem Bußgeld sicher ist man allerdings nur, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält."

Autos-Tachos dürfen laut einer EU-Richtlinie höchstens 10 Prozent plus 4 km/h abweichen. Bei vor 1991 zugelassenen Autos sind es 7 Prozent. In einem neueren Wagen kann man so beispielsweise mit 68 km/h unterwegs sein, während der Tacho 80 km/h anzeigt.