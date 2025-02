Tofu-Rezept Curry-Tofu im Strudelteig

Aus der asiatischen Küche ist Tofu nicht wegzudenken. Hierzulande tun wir uns manchmal noch ein bisschen schwer, den geschmacklich erst mal neutralen Sojamilchquark in unsere Küche zu intergrieren. Dabei nimmt Tofu beinahe alle Aromen an und lässt sich wunderbar würzig zubereiten. Alexander Herrmann mariniert den Tofu in einer selbstgemachten Currypaste und brät ihn dann im Strudelteig knusprig an.