Mann stirbt noch an der Unfallstelle 83-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall nahe Großostheim ums Leben

Der 83-Jährige fuhr mit seinem Polo kurz nach 15.00 Uhr von Großostheim Richtung Aschaffenburg. Nachdem sich auf der Straße ein Stau gebildet hatte, wollte der Mann offenbar wenden. Noch während des Wendemanövers fuhr ein entgegenkommender Wagen frontal in die Fahrzeugseite des Rentners. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Polo schließlich gegen einen geparkten Wagen.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Der 83-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme musst die Aschaffenburger Straße in beide Fahrrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.