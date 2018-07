A3 bei Theilheim Auf Stauende aufgefahren – Lkw-Fahrer tödlich verunglückt

Auf der A3 bei Theilheim ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Er war mit seinem Kastenwagen an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Führerhaus fast vollständig zertrümmert wurde.