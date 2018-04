Gaißacher Rentner verunglückt Tödlicher E-Bike-Unfall auf Parkplatz der Blombergbahn

Ein 71-Jähriger Mann aus Gaißach (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) stürzte am Sonntagabend mit seinem E-Bike. Er verletzte sich dabei so stark, dass er später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Der tödliche Unfall des Gaißacher Rentnerr ereignete sich bei bestem Ausflugwetter.

Der Mann fuhr am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr vom Blomberg in Richtung Parkplatz der Blombergbahn. Dabei verlor er immer mehr die Kontrolle über sein E-Bike. Auf dem Parkplatz stieß er gegen den Pkw eines Münchners und wurde dadurch in den danebenliegenden Graben geschleudert.

E-Bike-Fahrer starb im Krankenhaus

Von dort wurde er durch das zwischenzeitlich alarmierte Rote Kreuz geborgen und ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht. Dort verstarb er an seinen Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurden Ermittlungen bei der Polizeiinspektion Bad Tölz aufgenommen.