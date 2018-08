Oberpfalz Tödliche Badeunfälle: Gleich zwei Menschen im Regen ertrunken

In der Oberpfalz haben sich gleich zwei tödliche Badeunfälle ereignet. In Nittenau (Lkr. Schwandorf) kam ein 23 Jahre alter Äthiopier ums Leben. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann am späten Dienstagnachmittag beim Baden im Regen plötzlich unter. Einsatzkräfte von Wasserwacht und Feuerwehr suchten den Fluss nach dem Mann ab - auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mehrere Stunden nach dem Verschwinden bargen die Rettungskräfte den 23-Jährigen tot aus dem Wasser.

Mann meldet Ehefrau als vermisst

In Roding (Lkr. Cham) kam eine 59-Jährige, ebenfalls im Regen, ums Leben. Laut Polizeiangaben war die Frau am Dienstagnachmittag zum Baden gegangen und nicht wieder nach Hause gekommen. Der Ehemann meldete sie als vermisst. Einsatzkräfte fanden persönliche Sachen der Frau am Flussufer und leiteten Suchmaßnahmen ein. Am Abend fanden sie die Leiche der Frau gut 100 Meter vom Badeplatz entfernt.

In beiden Fällen übernimmt jetzt die Polizei die Ermittlungen.