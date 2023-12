TK Gemüse Frisch oder gefroren - welches Gemüse ist gesünder?

Ganz klar, das frische - oder? So klar ist das leider ganz und gar nicht. Wann frisches und wann TK Gemüse in Sachen Inhaltsstoffe besser abschneidet, erklären wir hier.

Sind in TK-Gemüse noch Vitamine?

"Es ist tatsächlich so, dass der Gefrierprozess beim Gemüse nur einen ganz geringen Vitaminverlust verursacht", erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern, "aber im Großen und Ganzen bleiben die meisten Vitamine im Tiefkühl-Gemüse erhalten." Das liegt vor allem daran, dass das TK Gemüse direkt nach der Ernte verarbeitet und schockgefrostet wird - also innerhalb von zwei Stunden bei minus 36 Grad eingefroren wird. So entstehen beim Einfrieren weniger Eiskristalle und das Gefriergut bleibt auch beim Auftauen verhältnismäßig knackig und vor allem, wie Ernährungsexpertin Krehl betont: "Dieses Verfahren führt dazu, dass die Vitamine und Nährstoffe am besten bewahrt werden."

Ist TK-Gemüse genau so gesund wie frisches?

Oft enthält TK Gemüse mehr Vitamine als das "frische" aus dem Supermarkt Das hängt in erster Linie davon ab, wie frisch das Gemüse ist: Wer aus dem eigenen Garten erntet und gleich verzehrt, ist in Sachen Vitamine und gesunde Inhaltsstoffe sicherlich am besten dran. Überraschend: "Ich würde Tiefkühlgemüse und frisches Gemüse fast gleichauf setzen", erklärt Verbraucherschützerin Krehl - und ergänzt, warum oft im gefrorenen Gemüse sogar mehr Vitamine als im frischen stecken: "Wenn man sich im Supermarkt mal umschaut, da lagert oft Gemüse über längere Zeit bei warmen Temperaturen - und dadurch ist der Vitaminverlust dann ganz klar höher als bei TK Gemüse."

Ein weiterer großer Pluspunkt von TK Gemüse ist aus Sicht Krehls auch die leichtere Portionierbarkeit von tiefgefrorenem Gemüse: "Dadurch wird zudem die Lebensmittelverschwendung eingedämmt, weil ich portionsweise mein TK-Gemüse entnehmen kann." Wobei man fairerweise natürlich auch zugeben muss, dass die Energiebilanz vom TK-Gemüse deutlich höher liegt als die von frischem Gemüse.

Wie bleiben die Vitamine im Gemüse möglichst lange erhalten?

Kurz und in wenig Wasser kochen - so bleiben die Vitamine fit! Egal, ob wir tiefgefrorenes oder frisches Gemüse zubereiten, damit möglichst viele Vitamine erhalten bleiben, ist vor allem eines wichtig, so Ernährungsexpertin Krehl: "Beim Kochen möglichst wenig Wasser verwenden, das Gemüse also eher dünsten als kochen. Und bitte auch nicht zu lange kochen beziehungsweise warmhalten." Für die meisten Gemüse gilt bei der Lagerung: Möglichst kühl und dunkel aufbewahren - also im Kühlschrank oder in einem geeigneten Keller. Apropos Tomaten und Kühlschrank - wussten Sie das? "Und sie dürfen doch! Tomaten in den Kühlschrank"

TK-Spargel oder auch Blumenkohl, Brokkoli oder Möhrenstücke am besten im gefrorenen Zustand ins kochende Wasser geben; Spinat kann man tiefgefroren andünsten, "aber das braucht natürlich mehr Energie, als wenn man ihn vorher im Kühlschrank auftauen lässt", so Krehl.