Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Tirol bremst Lastwagen durch Blockabfertigung aus

Das Land Tirol greift morgen wieder zum Mittel der sogenannten Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ab 5 Uhr dürfen dann nur maximal 300 Lastwagen pro Stunde die Grenze in Richtung Brenner passieren.

Von: Martin Binder