Tirol: "Verkehrskollaps verhindert" Tirol beendet bislang heftigste Lkw-Blockabfertigung

Die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol ist gegen 13.45 Uhr beendet worden. "Es war die bislang heftigste Blockabfertigung", so ein Sprecher der Verkehrspolizei Rosenheim gegenüber dem BR.

Der Lkw-Rückstau auf der A 8 reichte zunächst bis Holzkirchen zurück.

Die Blockabfertigung hatte um 5 Uhr morgens begonnen. Stündlich wurden 250 bis 300 Lkw im Schritttempo über die Grenze gelassen. Bereits um 5.30 Uhr war die rechte Spur der Inntalautobahn voll mit Lkw - der Stau reichte zurück bis auf die A 8.

Lkw-Fahrer stundenlang im Stau

Während es für die Verkehrspolizei Rosenheim ein sehr arbeitsintensiver Tag war und viele Lkw-Fahrer stundenlang im Stau standen, zieht das Land Tirol eine positive Bilanz:

"Die Dosierung hat uns am heutigen Tag vor Schlimmerem bewahrt. Hätten wir den Lkw-Zulauf nicht dosiert, wäre es heute mit Sicherheit zu einem Verkehrsstillstand im Inntalkorridor gekommen." Tirols Landeshauptmann Günther Platter in einer Pressemitteilung

Der heutige Tag habe gezeigt, wie wichtig die Blockabfertigung für die Versorgungs- und Verkehrssicherheit an solch extrem belasteten Verkehrstagen in Tirol sei. Trotz heftigen Widerstands durch Bayern werde man weiterhin an dieser Maßnahme festhalten.

Die nächsten Termine für die Blockabfertigung sind der 30. April und der 2. Mai.