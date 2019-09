Thomas Cook Entschädigung Das müssen Kunden von Thomas Cook jetzt wissen

Die Insolvenz von Thomas Cook trifft einen echten Branchenriesen: Rund 600.000 Urlauber sind nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks betroffen, darunter 140.000 Deutsche. Die Buchung von Reisen über Thomas Cook oder dessen deutsche Tochterunternehmen Neckermann Reisen, Condor, Bucher Last Minute, Air Marin oder Öger Tours ist nicht mehr möglich.

Was geschieht mit Urlaubern, die jetzt unterwegs sind?

Deutsche Pauschaltouristen, die von der Insolvenz an ihrem Urlaubsort überrascht worden sind, dürfen eigentlich in ihrem Hotel bleiben bis der Rückflug geregelt ist. Mittlerweile sind aber einzelne Fälle aus Tunesien bekannt geworden, in denen Touristen offenbar von den Hotels bedrängt wurden, die offene Rechnung selbst zu bezahlen. Was tun? "Eigentlich ist dieses Verhalten ist nicht ok, denn die Hoteliers haben ja einen Vertrag mit dem jeweiligen Reiseveranstalter geschlossen und nicht mit dem Endkunden", sagt Reiserecht-Experte Kay Rodegra. Aber:

"Bevor es da Ärger gibt und ich wirklich in eine Zwangslage gedrückt werde als Urlauber, sollte man diese Kosten vor Ort bezahlen - sich aber unbedingt eine Quittung ausstellen lassen. Und hinterher dann einreichen - entweder bei der Insolvenzversicherung des Reiseveranstalters oder eben beim Reiseveranstalter - wenn dieser noch arbeitet." Rechtsanwalt und Reiserecht-Experte Kay Rodegra

Was tun, wenn ich eine Reise über Thomas Cook gebucht habe?

Vorerst (noch) nichts: "Da muss man wirklich konkret abwarten, inwieweit die Reisen noch durchgeführt werden. Das ist ja alles gerade erst in der Diskussion", betont Reiserecht-Experte Kay Rodegra. Sobald allerdings endgültig fest steht, dass keine Reisen mehr stattfinden, greift in Deutschland ein Sicherungsmechanismus - der sogenannte Sicherungsschein:

Wer eine Pauschalreise bucht oder eine sogenannte verbundene Reiseleistung (also mindestens zwei Reiseleistungen wie Flug und Unterkunft bei einem Anbieter), muss noch vor dem Bezahlen einen Sicherungsschein erhalten, der das Versicherungsunternehmen des Reiseveranstalters nennt und bei Ausfällen - wie etwa einer Insolvenz - einspringt. Und dann? "Muss ich auf dem Sicherungsschein genau nachschauen, wer mein Ansprechpartner ist - und den muss ich dann kontaktieren, alle meine Unterlagen vorlegen und nachweisen, dass ich den vollständigen Reisepreis oder eine Anzahlung gezahlt habe", erklärt Rechtsanwalt Rodegra. Dann erfolgt die Regulierung.

Wie geht es mit Condor weiter?

Die Charterfluggesellschaft Condor, ebenfalls ein Tochterunternehmen von Thomas Cook, hat angekündigt, den Betrieb weiterzuführen. Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor-Geschäftsführung: "Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das, was wir am besten können: Unsere Gäste pünktlich und sicher in den Urlaub zu fliegen." Die Airline hat nach eigenen Angaben bei der Bundesregierung einen staatlich verbürgten Überbrückungskredit beantragt.

"Wie es genau mit Condor weitergeht, kann man derzeit noch nicht sagen", so Reiserecht-Experte Rodegra. Aber: "Wer nur einen Flug bei Condor gebucht hat, hat ja keinen Sicherungsschein - wie ihn etwa ein Pauschaltourist bei der Buchung erhält" - und deshalb dürften die Aussichten auf Rückerstattung in etwa so gering sein, wie bei der Insolvenz anderer Fluggesellschaften in der Vergangenheit, wie etwa der AirBerlin (AirBerlin-Entschädigung ): "Sollte es zur Flugeinstellung kommen, ist es fraglich, ob ich da mein Geld zurück bekomme."

Warum das plötzliche Aus für Thomas Cook?

Das britische Traditionsunternehmen (gegründet 1841) ist schon seit einigen Jahren in finanzieller Schieflage: 2012 entkam Thomas Cook nur knapp der Insolvenz, aber der Schuldenberg und die damit verbundenen Zinsforderungen sind seither weiter gewachsen. Am endgültigen Aus des Touristikkonzerns soll unter anderem auch das Hin und Her um den Brexit eine Mitschuld tragen, der die Reiselust der britischen Kundschaft beeinträchtigt haben soll.

