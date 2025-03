Therapiehund auf der Intensivstation Balous Nähe hilft in schwerer Krankheit

Wie können Hunde im Krankenhaus helfen?

Die Anwesenheit von Therapiehunden wie Balou kann eine enorme positive Auswirkung auf Patientinnen und Patienten haben, denn einen Hund zu streicheln, wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Also warum nicht da einsetzen, wo es oftmals richtig stressig werden kann – nämlich in der Intensivstation? Das hat sich auch die Intensiv-Pflegerin Andrea Mies aus dem Freiburger St. Josefskrankenhaus gedacht. Sie ist Besitzerin von Balou, einem Großpudel-Mix, und der ist nicht nur sehr verschmust, sondern auch Therapiehund für schwer kranke Menschen.

Hund auf der Intensivstation

"Menschen sind in einer hilflosen Situation, auf der Intensivstation. Sie können sich manchmal gar nicht selbstständig bewegen. Wenn da so diese Motivation von einem Hund mit dazukommt, dieses emotionale Berühren, was ja manchmal auch ein körperliches Berühren ist, ... also für mich ist das schon fast wie so ein Herzensprojekt, dass ich das begleiten darf."