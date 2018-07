Bahnverkehr Teilsperrung Hbf Aschaffenburg wegen undefinerbarer Substanz in ICE

Eine undefinierbare Substanz in einer Petrischale hat heute Abend in einem ICE, der von Würzburg nach Frankfurt unterwegs war, für Aufregung gesorgt. Wie die Bundespolizei dem Bayerischen Rundfunk mitteilte wurde der ICE in Aschaffenburg gestoppt und teilweise evakuiert.