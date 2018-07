Buntes Fest bei schönem Wetter Teilnahmerekord bei CSD Parade in München erwartet

An diesem Samstag startet in München um 12 Uhr die Polit-Parade, der Höhepunkt des Christopher Street Days in München. 134 Gruppen ziehen vom Marienplatz durch die Stadt, ein Teilnehmer-Rekord. Es ist der Feiertag der schwul-lesbischen Community und ein buntes Fest für die Münchner.

Die Veranstalter, freuen sich auf viele Gruppen in der Parade zum CSD ab dem Mittag in der Münchner Innenstadt. Unter den teilnehmenden Vereinen und Netzwerken: Die "Schwuplattler", der erste Verein schwuler Schuhplattler, der lesbische Motorrad-Club „Dykes on Bikes“ in schwarzem Leder, der Verein schwuler und lesbischer Polizisten, und viele mehr.

"Bunt ist das neue weiß-blau"

1980 bei der ersten Parade gab es gerade einmal 100 Teilnehmer, mittlerweile sind es rund 10.000. „Bunt ist das neue weiß-blau“, so der Slogan dieses Jahr, mit Hinweis auf die Landtagswahl im Herbst. Auf der einen Seite sei die Akzeptanz von Homo- und Transsexuellen gewachsen, auf der anderen gebe es immer mehr Anfeindungen von rechts, und auch Tätlichkeiten, so Thomas Niederbühl, politischer Sprecher der CSD-Parade.