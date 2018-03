Weiden Technischer Defekt war Ursache für Brand in Geschäftsgebäude

In Weiden ist am Dienstag in einem Geschäftsgebäude ein Feuer ausgebrochen. Schuld war wohl ein technischer Defekt, teilte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk mit. Beim Brand entstanden mehrere Zehntausend Euro Schaden.

Nachdem es am Dienstagvormittag in einem Weidener Gebäudekomplex in der Innenstadt gebrannt hat, steht nun die Ursache dafür fest. Das Feuer im dritten Stock entstand in einer Küchenzeile aufgrund eines technischen Defekts, teilt die Polizei mit. Es hat einen Schaden von 30.000 Euro verursacht, verletzt wurde niemand.

70 Menschen in Sicherheit gebracht

Die Küchenzeile befindet sich in einem Apartment, das als Lager genutzt wird. Direkt daneben befindet sich eine Augenarztpraxis.

Rund 70 Menschen befanden sich im Gebäude, als das Feuer am Vormittag ausbrach. Die Feuerwehr räumte das Reihen-Hochhaus und löschte den Brand. Auch Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Außerdem musste das Haus im Anschluss belüftet werden, um den giftigen Rauch aus dem Gebäude zu bringen.

In dem Gebäude befinden sich mehrere Arztpraxen sowie Gewerbe und Wohnungen.