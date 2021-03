Taubnessel So gesund ist das wilde Kraut

Taubnessel essen

Wer die Taubnessel weiterverarbeiten möchte, der kann sie von März bis Mai und von September bis Oktober ernten. Das Wildkraut ist reich an Vitamin B und C und lässt sich auch in der Küche gut verwenden. Ihre Blätter erinnern geschmacklich an Champignons und die darin enthaltenen Gerbstoffe, Flavonoide und ätherischen Öle regen die Nierentätigkeit an. So kann die Taubnessel auch dabei helfen, den Körper zu entgiften.