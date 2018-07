Kronach Tatverdächtiger nach Übergriff auf 18-Jährige festgenommen

Nach dem Übergriff auf eine 18-Jährige in Kronach hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 35 Jahre alte Deutsche aus dem Landkreis Lichtenfels soll noch morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Junge Frau in Gebüsch gezerrt

Die 18-Jährige war am Donnerstagmorgen (05.07.18) im Landesgartenschau-Park nahe der der Rhodter Straße unterwegs gewesen, als sie von einem zunächst Unbekannten überfallen worden war. Der Täter hatte sie zu Boden gerissen und in ein Gebüsch gezerrt. Dort hatte er versucht, die junge Frau auszuziehen und sie dabei verletzt. Wohl wegen der heftigen Gegenwehr der 18-Jährigen und weil eine Anwohnerin auf die Hilfeschreie aufmerksam wurde, floh der Unbekannte.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben zunächst ohne Erfolg. Am Tatort gefundene Spuren brachten die Ermittler schließlich auf die Spur des 35-Jährigen. Er wurde Freitagmittag (06.07.18) in seiner Wohnung festgenommen und soll am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.