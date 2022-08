Tafelspitz Zwei köstliche Rezepte für Tafelspitz

Rezept für einen Tafelspitz nach "Pichelsteiner Art"

Zutaten für ca. 4 Personen

So wird der Tafelspitz nach "Pichelsteiner Art" zubereitet

Den Tafelspitz in einen großen Topf mit kochendem, gesalzenem Wasser geben, sodass dieser gut bedeckt ist.

Nun wenige Minuten kochen lassen und den an der Oberfläche entstehenden Schaum mit einer Schaumkelle mehrmals abschöpfen.

Die beim Kochen entstandene Fleischbrühe durch ein feines Sieb in einen Topf gießen und ggf. mit einem Schöpfer vorsichtig etwas Fett von der Oberfläche entfernen.

Karotten und Kartoffeln schälen, in circa 1 cm große Würfel schneiden, in den Topf mit der Fleischbrühe geben und bei mittlerer Hitze auf dem Herd langsam weich köcheln lassen.

Den Frühlingslauch waschen, putzen, trocken schütteln, in feine Ringe schneiden und wenn das andere Gemüse weich ist, zum Schluss zugeben.

Den etwas ausgedampften Tafelspitz gegen die Faser in fingerdünne Stücke schneiden, diese flach in tiefe, am besten vorgewärmte Teller geben, je mit einem großen Schöpfer der heißen Brühe samt Gemüseeinlage übergießen und frischen Meerrettich darüber reiben.