Szegediner Gulasch Rezept - original vom Sternekoch

Zutaten Szegediner Gulasch:

Wie wird Szegediner Gulasch zubereitet?

Die Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und fein hacken.



Das Fleisch in Würfel schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und mit einem Schuss Öl in einem Bräter portionsweise ringsum braun anbraten. Wenn das gesamte Fleisch gebraten ist, alles zurück in den Bräter, je Dreiviertel der vorbereiteten Zwiebelstreifen und des Knoblauchs zugeben und glasig mit anschwitzen. Die Majoranblättchen von den Zweigen zupfen, fein schneiden, mit in den Bräter geben, mit Gemüsebrühe bedeckt auffüllen und aufkochen lassen.