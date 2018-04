Millionenschaden Supermarkt in Farchant ausgebrannt – Feuer zieht Schaulustige an

Beim Brand in einem Discoutner in Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist ein Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro entstanden. Verletzte gab es nicht. Ein Teil der Schaulustigen bereitete allerdings der Feuerwehr Probleme.

Das Feuer war gut eine halbe Stunde nach Ladenschluss ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war niemand mehr in dem Markt. Innerhalb kürzester Zeit stand der gesamte Discounter in Flammen. Obwohl die Kräfte der Feuerwehr schnell zur Stelle waren, brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Alle Waren und auch das Inventar verbrannten.

Probleme mit Schaulustigen

"Ein bisserl Probleme und Kummer haben uns die Schaulustigen bereitet", sagte Kreisbrandrat Johann Eitzenberger dem BR. Das weithin sichtbare Feuer habe sie angelockt. Der ein oder andere sei automatisch durch den stechenden Brandgeruch gewichen, andere hätten jedoch extra aufgefordert werden müssen, sich noch weiter von der Einsatzstelle zu entfernen, so Eitzenberger. "Die Leute waren dann aber doch vernünftig."

Der Kreisbrandrat appellierte nochmal ausdrücklich an den gesunden Menschenverstand und bat darum, die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern und "sich nicht selber in Gefahr zu begeben, wo man es nicht tun muss".

Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht, die ganze Nacht hindurch mussten aber noch Glutnester bekämpft werden.

Brandursache unbekannt

Rund 150 Helfer waren im Einsatz. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis wurden zusammengezogen, sogar österreichische Kameraden aus Ehrwald und Lermoos halfen. Die Tiroler Feuerwehrleute waren im Rahmen einer Tunnelübung in Farchant zufällig in der Nähe. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlung zur Brandursache auf.