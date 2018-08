Lieblingsplätze Foto hochladen - Urlaubswochenende gewinnen

"Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz im Sommer!" - Im Rahmen unseres "Summer of Music" suchen wir Ihre Bilder aus Bayern von kleinen Geheimtipps, wunderschönen Fleckchen und Auflugszielen. Verraten Sie uns, wo in Bayern Sie am liebsten Ihre Sommertage und -abende verbringen.

Einfach auf unserer Instagram-Seite Ihr Foto mit dem Hashtag #bayern1sommer hochladen oder hier per Formular mitmachen.

Zimmer im Helds-Vitalhotel

Marcus Fahn stellt Anfang August immer freitags in BAYERN 1 am Morgen einen dieser ganz persönlichen bayerischen Lieblingsplätze vor - und belohnt Sie dafür mit einem Urlaubswochenende in der Ferienregion Chiemgau.

Der Gewinn gilt für zwei Personen und beinhaltet zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem tollen Hotel.

So lässt es sich frühstücken

Genießen Sie ein entspanntes Wochenende zu zweit mit Panorama-Ausblick auf die Alpen. Für alle, die aktiv sein möchten, ist die Chiemgau Card im Preis inklusive, mit der Sie z.B. die Bergbahnen kostenfrei nutzen können. Wandern, Radfahren, Baden gehen - rund um Ruhpolding und Inzell wird es Ihnen garantiert nicht langweilig.

Sie wollen ein traumhaftes Urlaubswochenende gewinnen? Dann einfach Ihren Lieblingsplatz posten oder Bild hier hochladen. Wir drücken die Daumen.

Foto hochladen - Urlaubswochenende gewinnen! Mit * gekennzeichnete Felder sind verpflichtend. Foto Ihres Lieblingsorts hochladen Datei auswählen oder hier ablegen Bitte nur Dateien mit maximal 10 MB. Was zeigt das Foto? Was macht diesen Ort so besonders für Sie? Zustimmung Mein Bild darf auf bayern1.de und zugehörigen Seiten des BR auf Drittplattformen (Facebook, Twitter, Instagram etc.) verwendet werden. Ja, ich stimme zu Name: * Vorname: * Wohnort: * E-Mail: * Telefonnummer (ohne Bindestriche, Sonderzeichen o.ä.): * Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme diesen zu * Die Teilnahmebedingungen finden Sie direkt unter dem Formular. Ja Einwilligungserklärung * Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf ebenfalls dieses Kontaktformular. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung Spamschutz * Bitte geben Sie das Ergebnis der folgenden Aufgabe als Zahl ein: Sieben minus sechs ergibt? Senden

Die Aktion ist eine Kooperation mit Die Ferien Region Chiemsee Chiemgau.

Unsere Gewinner 2017

Wir haben hier einige der Gewinner-Bilder aus dem vergangenen Jahr für Sie versammelt. Lehnen Sie sich entspannt zurück, schalten Sie Ihr Radio an und genießen Sie diese Auswahl der schönsten Sommerorte Bayerns:

Schloss Neuschwanstein bei Nacht

Wir sind baff: Unser Hörer Michael Bell aus Gunzenhausen wanderte nachts auf die Pöllatbrücke, von der aus man einen wunderbaren Blick auf das Schloss Neuschwanstein hat. Der Weg sei zwar etwas gruselig gewesen, verriet er Marcus Fahn, aber gelohnt hat sich die Nachtwanderung auf alle Fälle - dieses tolle Foto vom Kuss unterm Sternenhimmel lässt jede Disney-Prinzessin vor Neid erblassen. Dafür gibt es freilich auch eine Hollywoodschaukel!

Vereinsgewässer des Fischereivereins Gottfrieding

Wunderbar idyllisch ist dieser Geheimtipp von Stephan Löppmann: "Man kann da jederzeit hingehen, da gibt’s Bänke, da kann man sich hinsetzen und einfach nur die Natur genießen." Für dieses Foto musste unser Hollywoodschaukel-Gewinner ganze eineinhalb Stunden auf die passende Lichtstimmung warten. Hat sich aber gelohnt oder?

Der Hesselberg in Mittelfranken

Für Nicole Dahmen aus Langfurth ist der Hesselberg in Mittelfranken ein absoluter Lieblingsort. Auf 690m kann man wunderbar wandern, picknicken oder sogar übernachten.

Der Druidenhain in Muggendorf

Der Druidenhain bei Muggendorf in der Fränkischen Schweiz ist für unsere Bayern 1-Hörerin Annemarie Gräbner ein mystischer Ort voller Entspannung und Ruhe.

„Ich fühle mich dort wie in einer anderen Welt.“ Das können wir absolut nachvollziehen.

Der Altmühlsee

Der Altmühlsee bei Gunzenhausen in Mittelfranken ist gerade für Kinder ein echtes Paradies, sagt unser Hollywood-Schaukel Gewinner Pascal Lenz aus Untereisenheim.

Der Klenzepark in Ingolstadt

Der Klenzepark in Ingolstadt ist der Lieblings-Sommerort von unserer Hörerin Sara Weidenhiller. Der Park wurde anlässlich der bayerischen Landesgartenschau im Jahr 1992 angelegt und lässt auf etwa 20 ha durchatmen.

Feldafing

Ein Geheimtipp am Starnberger See? Nun, unser Hörer Franz Meyer hat uns dieses Bild vom Malerwinkel bei Feldafing geschickt. Ein toller Ort, um kurz mal in den Starnberger See zu springen.

Steinberger See

Unsere Hörerin Stefanie Feihl empfiehlt den Steinberger See in der Oberpfalz als Ausflugsziel. Sie hat ihren Sommerort mit ihrem Mann zufällig bei einer Fahrt ins Blaue entdeckt.

Chiemsee

Auch der Chiemsee ist freilich kein Geheimtipp mehr, aber dieses wunderschöne Foto vom "bayerischen Meer" unseres Hörers Alessandro Marino hat sich definitiv eine Hollywoodschaukel verdient.

Und hier haben wir zur besseren Orientierung alle Orte auf der Landkarte markiert:

Die Ausflugstipps auf der Landkarte