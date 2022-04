Süßer Senf Rezept für süßen Senf

Süßer Senf Rezept

Wichtig: Richtig gut schmeckt der selbstgemachte süße Senf erst, wenn er genügend Zeit hatte, um durchzuziehen. Rechnen Sie also unbedingt 3-4 Tage Ziehzeit ein.

Süßer Senf Zubereitung

Gelbe Senfkörner eine Stunde im Tiefkühlfach anfrosten. Danach in einer Mühle oder mit Hilfe eines Mörsers mahlen. Achten Sie darauf, dass die Körner dabei nicht warm werden. Braune Senfkörner im Mörser grob zerstoßen und zusammen mit den gelben in eine große Rührschüssel geben. Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze goldgelb karamellisieren. Nehmen Sie den Topf von der heißen Platte und geben Wasser dazu. Stellen Sie den Topf zurück auf die jetzt ausgeschaltete, aber immer noch warme Herdplatte. Lorbeerblatt und eine Prise Salz dazugeben und gut umrühren.