74-Jähriger weiter in Lebensgefahr Suche nach der Brandursache nach Feuer mit zwei Toten in Icking

Einen Tag nach dem Großbrand in einer Wohnanlage in einem ehemaligen Reitstall steht Icking noch immer unter Schock. Zwei Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben - ein 74-jähriger Bewohner schwebt weiter in Lebensgefahr. Von Martin Breitkopf

Die Polizei sucht akribisch nach der Brandursache und das gestaltet sich äußerst schwierig. Noch immer raucht es aus dem ehemaligen Reitstall - verkohlte Gebäudeteile liegen kreuz und quer. Im Inneren stehen total verkokelte Zirkus-Fahrzeuge die in der riesigen Halle untergestellt waren. Laut Augenzeugenberichten ist das Feuer in im angrenzenden Wohnbereich in einem Zimmer um kurz nach 2 Uhr in der Früh ausgebrochen sein.

Waren Rauchmelder angebracht?

Angeblich soll es nicht ausreichend Rauchmelder, in dem in die Jahre gekommen Gebäude gegeben haben, berichtet ein Bewohner dem Bayerischen Rundfunk. Das Feuer hätte sie im Schlaf überrascht und habe sich rasend schnell ausgebreitet. Schon den ganzen Tag suchen die Brandermittler der Polizei nach der Brandursache - standardmäßig werde dabei auch überprüft ob Rauchmelder verbaut sind, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Leichen schwer zu identifizieren

Laut Gesetz muss seit diesem Jahr mindestens ein Rauchmelder in jedem Schlafzimmer, im Flur und in Aufenthaltsräumen existieren. Zur Identität der beiden Leichen kann die Polizei nach wie vor keine Angaben machen. Die Identifizierung gestalte sich äußerst schwierig, da sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind, so der Polizeisprecher. Mit großer Wahrscheinlichkeit handle es sich um die beiden vermissten, älteren Männer. Letztlich kann das aber nur ein DNA oder Zahnabgleich bestätigen. Daran wird zur Zeit in der Rechtsmedizin gearbeitet.