Großeinsatz der Wasserretter Sturm am Chiemsee - rund 30 Personen in Seenot

Heftige Windböen bei einem Unwetter haben am Samstagnachmittag am westlichen Ufer des Chiemsees zu einem Großeinsatz für die Wasserretter geführt. Rund 30 Wassersportler gerieten in Seenot und mussten gerettet werden.

Von: Martin Breitkopf