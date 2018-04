Seit Samstagnachmittag (21.4., ca. 16.30 Uhr) sind Tausende Haushalte in Würzburg vom Stromnetz abgeschniten. Betroffen sind die Stadtteile Grombühl und Versbach.

Warum der Strom ausgefallen ist, sei bislang noch unklar, so die Polizei in Würzburg. Die Ampelanlage am Greinbergknoten, einer großen und viel befahrenen Kreuzung, sei jedoch nicht betroffen. Die Stromversorger arbeiten derweil daran, die Ursache zu finden und zu beheben.