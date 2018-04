Streuhaar im Test So funktioniertiert Haarverdichtung mit Puder

Unser Kollege Willi Willmann hat Streu- und Schütthaar zur Haarverdichtung ausprobiert. Dabei half ihm unsere Moderatorin am Nachmittag, Susanne Rohrer. Hier sehen Sie die Vorher-Nachher-Bilder. Und im Radio hören sie, wie Willi Willmann das Ergebnis fand!

Wenn aus diesem entschlossenen Blick von Susanne Rohrer nicht die echte Streuhaar-Expertise spricht... Hier bei der professionellen Fixierung der Schütthaare via Spray auf dem Kopf des Kollegen Willmann

Was ist Streuhaar?

Für Menschen mit schütterem Haar klingt es nach der perfekten Lösung: Einfach ein Puder über die lichten Stellen auf dem Kopf streuen und schon sind die ausgefallenen Haare - zumindest scheinbar - wieder an ihrem Platz. Das Puder besteht aus Mikrofasern, die sich an kleine Härchen heften und das restliche Haar so voller wirken lassen.

Das Puder wird in der entsprechenden Haarfarbe auf den Kopf gestreut und anschließend mit einem Spray fixiert. Bis zur nächsten Haarwäsche soll der Effekt halten. Die optische Haarverdichtung funktioniert allerdings nicht bei einer Vollglatze - zum Auffüllen von schütterem Haar eignet sich die diese Methode allerdings laut Stiftung Warentest aber recht gut.

Streuhaar Stiftung Warentest

Nachdem die Stiftung Warentest Schütthaar genauer untersucht hat, wollte auch unser Kollege Willi Willmann diese Methode testen, mit Hilfe unserer Moderatorin Susanne Rohrer, die schüttete, streute und sprühte, was das Zeug hielt.

Von hinten ist das Ergebnis unseres Streuhaar-Tests noch imposanter.