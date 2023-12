Stölla Adventskalender Türchen 11: Die angebliche Geschichte des Christstollens...

"Und in dieser Geschichte geht's heute um ein traditionelles Weihnachtsgebäck: Den Christstollen. Aber wo kommt dieser süße Kuchen eigentlich her? Dafür schauen wir nach Nordschweden in den Ort 'Stölla'.

Stölla war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein Bergbauort. In den sogenannten Blaustoffminen wurde Kobalt abgebaut, das zum berühmten Schwedisch Blau weiterverarbeitet wurde. In der Adventszeit ließ man den Bergleuten an bunten Stricken süße Backwaren in Zopfform in die Stollen hinab. Das durften allerdings nur die unverheirateten Mädchen. Seit dieser Zeit nennt man den Christstollen Stollen und das Flirten übrigens 'anbandeln', das Erwidern 'anbeißen'… sagt man. Echt jetzt? Oder ist das echt erfunden?"