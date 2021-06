Sternenbild-App Mit diesen Apps ganz einfach Kassiopeia & Co. erkennen

Björn Wirtjes von der bayerischen Volkssternwarte München hat im Gespräch mit BAYERN 1 einige Apps zum Sternebeobachten empfohlen, weist aber auch darauf hin, dass diese Apps das Orientieren am Nachthimmel erleichtern, aber ein gewisses Vorwissen nicht ersetzen können.

Vorneweg erläutert Wirtjes - Standard in allen Apps sei, dass mindestens alle mit freiem Auge sichtbaren Himmelsobjekte angezeigt werden: Sonne, Mond, Planeten und Sterne, selbst die Raumstation ISS bei ihren Überflügen und andere helle Satelliten.

Spätestens in der Bezahlversion gibt es dann noch viel mehr Objekte, die sich nur mit Fernglas und Teleskop erspähen lassen, so der Experte weiter. Wer also tiefer in die Materie eintauchen möchte, für den kann sich die Investition lohnen.

Sternenbild-App - so funktioniert's

Die Ansicht des Nachthimmels lässt sich heranzoomen und mit Hilfe von Overlays werden die Sternbildfiguren ganz einfach eingeblendet. Alle Sternbilder lassen sich anklicken, um zusätzliche Informationen über sie zu erhalten. Wer ein Smartphone mit Kompass und Lagesensor besitzt, braucht einfach nur das Handy an den Himmel halten, um - zum Teil als Augmented Reality (AR) durch Nutzung der Kamera - die Sternbilder und Objekte erklärt zu bekommen, erklärt Wirtjes. Zeit und Ort lassen sich frei einstellen bzw. werden automatisch vom Handy erkannt.

Sternenbild-App - eine Auswahl vom Experten

Zum Einstieg in den Sternenbild-App-Kosmos empfiehlt Björn Wirtjes die Apps Star Walk 2 für 3,49 Euro für iOS Endgeräte/ für Android-Systeme gibt es Star Walk 2 Free - gratis zum Download.

Wer erstmal eine Gratis-App sucht, der kann den Vorgänger Star Walk für das iOS-System herunterladen.

Und für das Sonnensystem ist die App Solar Walk 2 ebenfalls für 3,49 Euro für iOS und Solar Walk 2 Free gratis für Android Endgeräte erhältlich.

Mobile Observatory Free (Android, gratis) - diese App wurde vom Astrophysiker Dr. Wolfgang Zima entwickelt. Sie bietet neben Erklärungen zu den Sternenbildern, auch die über GPS-Daten, Kompass und Lagensensor erstellte "Agumented Reality" - was ist an meinem Himmel gerade zu sehen. Auch eine sogenannte "Planisphäre" zeigt die App an. Das ist die virtuelle Version einer "drehbaren Sternkarte", bei der man den Überblick über den gesamten Himmel zweidimensional projiziert bekommt - wie eine Weltkarte, nur eben für oben, so Björn Wirtjes. Die App bietet darüber hinaus noch einen besonderen Service, jeden Tag kann man sich die aktuellen Himmelsereignisse anzeigen lassen und auf Wunsch auch per Push-Nachricht darüber informiert werden.

Stellarium (Android, gratis) - ist eine App, in der sich auch die Landschaftshintergründe einstellen lassen sowie Sternbilder und -sagen anderer Kulturen. Wer also immer schon chinesische Sternzeichen kennenlernen wollte, ist hier richtig, so Wirtjes. Das Gute, die App gibt es auch noch umfangreicher als kostenlose Desktopversion.

Für iOS gibt es die Stellarium PLUS App für 14,99 Euro im Apple Store.

Clear Outside (Android und iOS, gratis) - legt den Grundstein für die Nachthimmelbeobachtung. Diese App zeigt nicht nur den erwartbaren Grad der Bedeckung durch Wolken und die Himmelsgüte (sprich: ob es stark flimmert), sondern auch die Dämmerungsphasen (wie die blaue und die goldene Stunde) und die ISS-Überflüge für den eingestellten Ort, erklärt Björn Wirtjes von der bayerischen Volkssternwarte München.