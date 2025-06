Hier droht Stau um Pfingsten Grenzkontrollen und Baustellen: Was unsere Verkehrsexpertin rät!

Bereits am ersten Pfingstwochenende werden zahlreiche Reisende auf den Straßen erwartet. Wir sagen Ihnen, wie Sie trotzdem gut in den Urlaub kommen.

Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg haben zeitgleich Ferien, nämlich vom 10. bis 20. Juni, andere Bundesländer haben keine oder nur wenige Tage schulfrei. Erfahrungsgemäß nutzen viele die Zeit rund um Pfingsten, um mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Bayern 1 Verkehrsexpertin Ines Schneider erläutert, wie man drohende Engpässe auf den Straßen umgeht und möglichst entspannt ankommt.

Staugefahr wegen Baustellen

Größere Baustellen und teilweise Geschwindigkeitsbegrenzungen sind zum Beispiel auf folgenden Strecken innerhalb Deutschlands zu erwarten:

A3 Würzburg Richtung Nürnberg – Vor dem Steigerwald (Bauarbeiten und weniger Fahrspuren zur Verfügung)

– Vor dem Steigerwald (Bauarbeiten und weniger Fahrspuren zur Verfügung) A7 Fulda – Würzburg – Rund um Bayreuth (Brückenarbeiten und mehrere andere Baustellen)

– Rund um Bayreuth (Brückenarbeiten und mehrere andere Baustellen) A93 Hof Richtung Weiden – Vor Altenstadt an der Waldnaab, nur 2 Spuren pro Richtung

Gibt es Verzögerungen durch Grenzkontrollen?

Die Bundesregierung hat verstärkte Kontrollen an den deutschen Außengrenzen angekündigt. Daher ist an den Grenzen, gerade nach Österreich, Italien oder in die Schweiz, mit teils langen Wartezeiten zu rechnen, besonders auf der A8 und der A93.

Die Bundespolizei in Bayern verstärkt ab sofort ihre Kontrollen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. Man werde darauf achten, dass die Beeinträchtigungen so gering wie möglich seien, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München.

Die vermehrten Kontrollen werden für Reisende auch wahrnehmbar sein, so Schneider. Betroffen ist davon beispielsweise die Saalachbrücke in Freilassing nahe Salzburg, wo wieder ein fester Kontrollpunkt eingerichtet wird. An viel befahrenen Routen wie der Autobahn A8 zwischen München und Salzburg kontrolliert die Bundespolizei schon länger.

Von den Kontrollen betroffen sind nicht nur Autofahrende. Auch Bahnreisende müssen mit stichprobenartigen Kontrollen rechnen. Der ADAC hat zusammengefasst, an welchen Grenzen wo genau kontrolliert wird.

Staufallen in Österreich?

Laut dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) sind Staus vor allem vor den Baustellenbereichen auf der A10 (Golling-Werfen) und A13 (Luegbrücke) zu erwarten. Die Generalsanierung von Ofenauer- und Hieflertunnel sowie der Tunnelkette Werfen entlang der Tauern Autobahn (A10) wird vor allem zu Pfingsten noch einmal zum Nadelöhr im Urlaubsreiseverkehr.

Mit Beginn der Sommerferien soll der Bereich aber wieder zweispurig befahrbar sein, so der ÖAMTC.

Es gelten weiterhin Fahrverbote in Tirol und Abfahrtssperren

Die Abfahrtssperren gelten bis 2. November 2025 an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, jeweils von 7 bis 19 Uhr. Fahren Sie hier also nicht ab, selbst wenn Sie im Stau stehen – es drohen Strafen von bis zu 220 Euro. Die Gemeinden rund um den Brenner sollen so vor zu viel Verkehr geschützt werden.

Droht Stau am Brenner?

Ja. Die Luegbrücke, mit 1,8 km die längste Brücke der A13 Brenner Autobahn in Tirol, muss schrittweise komplett erneuert werden. Daher wird der Verkehr zeitweise zweispurig über die Brücke geführt – was zu starkem Verkehrsaufkommen führen kann. Zusätzlich sind dort Maßnahmen wie Kontrollsysteme, zusätzliche Lkw-Fahrverbote, eine Section Control und weitere Verkehrsbeeinflussungs-Anlagen aktiv.

Die ASFINAG bietet einen Fahrkalender mit Echtzeit-Verkehrsmessung, wo man sich vor Reisebeginn informieren kann, erklärt die Bayern 1 Verkehrsexpertin Ines Schneider.

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen

Das Tempolimit auf alten Betonfahrbahnen lässt die Gefahr für Stau zusätzlich steigen, davon betroffen sind die A3, A92 und A93.

Seit Anfang Mai werden auf bislang noch nicht erneuerten Autobahnabschnitten mit alten Betonfahrbahnen einheitliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten von 120 km/h sowie – zeitlich begrenzt auf die Sommermonate Mai bis September – von 80 km/h für Motorräder beschildert. Sollte sich der Zustand der Fahrbahnen weiter verschlechtern, können die Höchstgeschwindigkeiten auch weiter reduziert werden. Von dieser Maßnahme sind ca. 100 Kilometer auf folgenden Autobahnen betroffen:

A3 : AK Deggendorf bis AS Hengersberg

: AK Deggendorf bis AS Hengersberg A92 : AS Oberschleißheim bis AS Eching-Ost, AS Freising-Süd bis AS Freising-Ost und AS Landshut-West bis AS Dingolfing-Ost

: AS Oberschleißheim bis AS Eching-Ost, AS Freising-Süd bis AS Freising-Ost und AS Landshut-West bis AS Dingolfing-Ost A93: Dreieck Saalhaupt bis AS Elsendorf

Wann in die Pfingstferien starten?

Wer kann, sollte erst am Mittwoch der ersten Ferienwoche starten, dann wird’s wieder ruhiger auf den Straßen, empfiehlt Ines Schneider.

Was war der staureichste Tag 2024?

Das Pfingstwochenende und das Ferienende zählen in der Regel zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres. Laut ADAC Staubilanz war der 17. Mai 2024, der Freitag des Pfingstwochenendes, mit rund 2.500 Stunden Stau und 5.200 Kilometern Gesamtlänge einer der staureichsten Tage des vergangenen Jahres.

Auch dieses Jahr wird ab Freitag, 6. Juni, mit viel Reiseverkehr auf den bayerischen Autobahnen gerechnet. Grund ist das verlängerte Pfingstwochenende, an dem viele Menschen in den Kurzurlaub starten. Besonders am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Montagnachmittag kann es voll werden.

Eine Besonderheit 2025: Auch am Dienstag, dem 10. Juni, ist viel Verkehr und Stau zu erwarten, da viele einen Brückentag genommen haben oder in einem Bundesland leben, in dem der 10. Juni noch schulfrei ist. Das betrifft Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern.

Sollten Sie doch in einen Stau geraten, so empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren und geduldig zu bleiben. Oft löst sich ein Stau schneller wieder auf als angenommen.

Wie Sie sich am besten verhalten, und ob Sie bei Stau aussteigen dürfen, hier.

Wenn Sie doch mal länger stehen, sind Auto-Spiele eine gute Ablenkung, bis es wieder weitergeht.

