Statische Aufladung Warum wir im Winter häufiger einen Schlag bekommen

So ein winziger Stromschlag bitzelt manchmal ganz schön an den Fingerspitzen, wenn man zum Beispiel aufgeladen eine Türklinke oder einen Kleiderständer aus Metall anfasst. Oder jemand anderen berührt. Was da genau passiert, das erklärt Physiker Joseph Gaßner:

Schlag bekommen - im Winter häufiger

Dass wir eine solche gewischt bekommen, das passiert deswegen im Winter häufiger als im Sommer, weil die Luft in Innenräumen dann trockener ist. So trocken, dass kein Ladungsaustausch über die Luft stattfinden kann. Die Ladung kann nicht abfließen, sammelt sich also an unserem Körper und entlädt sich, wenn wir zum Beispiel an eine Türklinke fassen.