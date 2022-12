Stärke entfernen Spätzlereibe reinigen, Teig von Händen entfernen - mit diesem Kniff

Wie bekomme ich Hobel, Schüssel und Hände frei von Spätzleteig?

Wärme und Wasserdampf lassen den Teig klebrig werden

Wie man verhindert, dass der Spätzleteig überall kleben bleibt und später schwer entfernt werden kann, dafür hat BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann einen einfachen Trick: "Wenn man sowas abwäscht, dann geht man natürlich mit warmem Wasser her. Alles ist prima? Nein! Wenn du warmes Wasser drauf gibst, dann fängt nämlich sofort die Stärke an zu kleistern und sagt: Jetzt erst recht. Wenn du mir warmes Wasser gibst, dann bleibe ich da mal schön kleben." Da man sonst auch mit warmem Wasser abwäscht, ist es nicht verwunderlich, dass viele es auch beim Spätzleteig erst mal damit versuchen.

Spätzleteig abwaschen - mit Kälte klappt's

Spätzlemehl verwenden, weil es aus verschiedenen Mehlsorten besteht

Beim Abspühlen kaltes Wasser verwenden

Wie entfernt man Hefeteig von den Händen?

Der Trick mit dem kalten Wasser gilt übrigens für alle Fälle, wo stärkehaltige Lebensmittel Hände oder Geschirr eingebatzt haben, also auch beim Formen von Kartoffelknödeln und sogar bei Hefeteig, der an den Händen klebt.

Übrigens ist das Selbermachen von Spätzle, Knödeln und Co. immer eine hervorragende Idee, weil wir so einfach selber im Blick haben, welche Zutaten in unsere Nahrung reinkommen. Mehr zu diesem Thema hören Sie in unserem Podcast "Was sind uns unsere Lebensmittel wert?":