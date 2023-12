Stadt namens Weihnachten Adventskalender Türchen 24: Natal - die Stadt, die 'Weihnachten' heißt...

So – jetzt ist es soweit: Das letzte Türchen im BAYERN 1 Adventskalender öffnet sich. Und noch einmal raten Sie am Ende, ob die Weihnachtsgeschichte echt ist oder doch erfunden.

"Weihnachtsfans gibt es ja auf der ganzen Welt. Im Nordosten von Brasilien heißt sogar eine Stadt "Natal" – übersetzt "Weihnachten". Aber wie um alles in der Welt kam der Ort zu diesem Namen? Ganz einfach. Die Stadt wurde am 25. Dezember 1599 gegründet. Und was liegt da näher als sie "Natal" – also "Weihnachten" zu nennen?! Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung an den Ort, Weihnachten hochleben zu lassen. Und das wird dort auch gemacht. Im Advent wird dort ein 120 Meter großer Weihnachtsbaum aufgestellt und Christbaumschmuck gibt es dort sogar das ganze Jahr über zu kaufen… sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"