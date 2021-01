Spuren im Schnee Erkennen Sie diese Tierspuren?

Um Tierspuren richtig zuordnen zu können ist nicht nur der Fußabdruck an sich, sondern auch die Gangart des Tiers entscheidend. Wenn man diese richtig auslesen kann, dann verraten die Spuren nicht nur welches Tier hier unterwegs war, sondern auch in welcher Lebenssituation es sich befunden hat. War das Tier auf der Flucht oder nur auf einem Streifzug unterwegs?

Wie sehen Fuchsspuren aus?

Das ist eine Hasenspur. Deutlich erkennbar an der Gangart.

Hund, Fuchs, Marder, Igel und Katze sind überwiegend Zehengänger. Das bedeutet sie hinterlassen Abdrücke mit vier Zehen und einem Hauptballen. Die Spuren unterscheiden sich vorrangig in Größe und Breite, den Krallenabdrücken und an der Stellung der Zehen. So wirken Hundespuren im Vergleich zu Fuchsspuren gespreizter. Und bei Katzenspuren sind im Vergleich zu Hund und Fuchs keine Krallen sichbar.