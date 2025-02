Spülmaschinen Salz Was Ihre Spülmaschine wirklich braucht

Spülmaschinen Salz: Ist es notwendig?

"Das ist so, dass man in Gebieten mit einer Wasserhärte bis 21 Grad deutscher Härte – und das ist dann schon bis zu hartem Wasser – bei den Multifunktionstabs weder Salz noch Klarspüler braucht. Und das heißt, wenn die Spülmaschine solche Anzeigen hat und sagt, ich brauche Salz oder ich brauche Klarspüler, dann kann man das ignorieren."

Multitabs: Ein All-in-One-Produkt

Multitabs kombinieren mehrere Funktionen in einem Produkt: Sie reinigen, spülen klar und enthärten das Wasser. Das bedeutet, dass in Gebieten mit einer Wasserhärte bis zu 21 Grad deutscher Härte weder zusätzliches Salz noch Klarspüler notwendig sind. Sie können diese Anzeigen der Spülmaschine ignorieren, solange Sie kontinuierlich Multitabs verwenden und nicht hin und wieder zu Reinigungspulver greifen.

Wann Geschirrspüler Salz

In Regionen mit sehr hartem Wasser, wie es in einigen Teilen Bayerns – zum Beispiel in Unterfranken – vorkommt, kann die Wasserhärte über 21 Grad deutscher Härte liegen. In solchen Fällen sollten Sie zusätzlich Regeneriersalz verwenden, um Kalkablagerungen auf Ihrem Geschirr zu vermeiden. Zusätzlicher Klarspüler ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn sich auf Geschirr oder Gläsern Kalktropfen zeigen, empfiehlt Dr. Glassl.