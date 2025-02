Spülmaschine dreckiges Geschirr Darum ist Vorspülen überflüssig

Muss ich mein Geschirr vorspülen, bevor ich es in die Spülmaschine stelle?

Die Antwort des Experten lautet: Nein, das Vorspülen ist nicht erforderlich. Moderne Spülmaschinen sind darauf ausgelegt, auch hartnäckige Essensreste zu entfernen. Allerdings empfiehlt Dr. Glassl, grobe Essensreste vorab in den Biomüll oder Restmüll zu entsorgen. Eine gebrauchte Stoffserviette könne dabei hilfreich sein, um die Reste vom Teller zu wischen, so der Experte.

Effiziente Nutzung im Ein-Personen-Haushalt

Für Single-Haushalte, in denen die Spülmaschine nur ein- oder zweimal pro Woche läuft, stellt sich die Frage, ob das Geschirr vorgespült werden sollte, um unangenehme Gerüche zu vermeiden, wenn das Geschirr länger in der Maschine steht und die Essensrückstände eintrocknen. Grundsätzlich sei das von der Schmutzentfernung her kein Problem für moderne Maschinen, so Dr. Glassl. Allerdings kann es bei bestimmten Lebensmitteln, wie beispielsweise Fisch, zur Geruchsbildung kommen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Maschine vorab auch bei nicht voller Beladung laufen zu lassen.