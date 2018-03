Spritztour mit Folgen 15-Jähriger kracht mit Auto in Einkaufszentrum

Eine unerlaubte Spritztour mit Folgen hat ein 15 Jahre alter Jugendlicher am späten Dienstagabend in Dinkelsbühl hingelegt. Er krachte mit dem Auto in die Fassade eines Einkaufszentrums.

Von: Claudia Mrosek