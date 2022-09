Spritsparend fahren Auto ausmachen vor der roten Ampel - spart das Sprit?

Motor aus vor der roten Ampel - wann besser nicht?

Solange der Motor kalt ist, sollte man ihn etwa an einer Ampel besser nicht abstellen - denn jeder Kaltstart bedeutet schlechtere Verbrennung und damit einen höheren Treibstoff-Verbrauch und höheren Schadstoffausstoß. Schlecht also für den Geldbeutel und für die Umwelt.

Vor einer roten Ampel generell das Auto aus zu machen, birgt nach Einschätzung des ADAC-Mannes zudem einige Gefahren - gerade wenn es in die dunkle und nasse bzw. kalte Jahreszeit geht: Mit der Zündung gehen auch die Bremslichter aus, Scheibenwischer, Licht oder auch das Gebläse, das die morgendliche Feuchtigkeit an der Frontscheibe vertreibt. Stellt der Fahrer die Zündung dann nicht sofort auf Stufe 2, um diese Funktionen wieder zu aktivieren, können etwa im Stop-and-Go-Verkehr schnell gefährliche Situationen entstehen. Gerade ältere Fahrzeuge mit schwachen Batterien bleiben in solchen Situationen dann auch gerne mal liegen.