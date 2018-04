SEK-Einsatz am Airport München Sprengstoffalarm am Münchner Flughafen aufgehoben

Ein noch ungeklärter Hinweis hat am Abend zu einem Großalarm am Münchner Flughafen geführt. Eine Anruferin hatte sich bei der Informationsstelle des Münchner Airports gemeldet, eine Person aus dem arabischen Raum wolle Sprengstoff an Bord einer Maschine nehmen. Inzwischen wurde der Alarm aufgehoben.

Von: Oliver Bendixen