Spoofing Wie Sie Spoofing bei Anrufen und E-Mails erkennen

Die Nummer auf dem Display erscheint als die Ihrer Bank oder eines Finanzdienstleisters wie Klarna, aber die rufen Sie sonst nie an? Vorsicht, es können Betrüger am Werk sein. Wie Spoofing funktioniert, wie Sie es erkennen und was Sie dagegen tun können.